Éventuel budget de Mark Carney

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, exposera le 4 novembre prochain le budget qu'il tentera de faire adopter à la Chambre des communes.
Il donnera par ailleurs un discours concernant l'économie nationale mercredi soir devant des étudiants.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas en discuter mercredi au micro de Philippe Cantin.
«Je pense que Mark Carney tente de trouver des pilules empoisonnées pour éviter une élection. Aujourd'hui, Dominique LeBlanc faisait une entrevue où il a mis l'emphase qu'il y aurait des investissements importants en matière de culture. Où est-ce que la culture est plus importante que n'importe quelle autre région du pays: au Québec.»