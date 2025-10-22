 Aller au contenu
Économie
Prévisions économiques et financières

«Il faut agir au niveau de la compétitivité fiscale des entreprises» -Jimmy Jean

par 98.5

0:00
12:06

Entendu dans

La commission

le 22 octobre 2025 14:56

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il faut agir au niveau de la compétitivité fiscale des entreprises» -Jimmy Jean
La commission / Cogeco Média

À quoi ressemblera l'économie du Québec au cours des prochains mois?

Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles à l'horizon?

Écoutez Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins, répondre à ces questions, mercredi, à La commission

Il souligne la résilience de l’économie québécoise, malgré l’incertitude liée aux tarifs américains, la contraction de l’investissement et les reports de projets industriels.

Les commissaires posent la question aux auditeurs: est-ce que vous dépensez moins depuis un an? 

 «Je pense qu'il faut agir au niveau de la compétitivité fiscale des entreprises, parce que, depuis l'été, avec la grande loi budgétaire aux États-Unis en matière d'investissement, les États-Unis sont devenus plus attractifs et on a déjà un retard important en termes d'investissement dans les dix dernières années. En termes d'investissement par travailleur, vous savez, c'est 2,5 fois plus par travailleur que les entreprises américaines investissent.»

Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins

