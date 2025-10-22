Prévisions économiques et financières

À quoi ressemblera l'économie du Québec au cours des prochains mois?

Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles à l'horizon?

Écoutez Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins, répondre à ces questions, mercredi, à La commission.

Il souligne la résilience de l’économie québécoise, malgré l’incertitude liée aux tarifs américains, la contraction de l’investissement et les reports de projets industriels.

Les commissaires posent la question aux auditeurs: est-ce que vous dépensez moins depuis un an?