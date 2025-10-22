Une mesure efficace approuvée par la science

La fluoration de l’eau potable est une mesure efficace pour la santé publique, soutenue notamment par l’INSPQ et l’OMS.

Dans une lettre ouverte publiée dans les journaux de la Coop de l’info, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec demande aux villes et municipalités de traiter leur eau potable au fluor.

Or, au Québec, seulement 1 % des municipalités injectent du fluor dans leur eau contre 73 % en Ontario.

Quels sont les obstacles qui empêchent la mise en place de la fluoration de l’eau potable?

Écoutez Dr Jean Poirier, président de la Fédération des dentistes spécialistes du Québec, répondre à la question, mercredi, à La commission.