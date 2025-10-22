Une mesure efficace approuvée par la science

La fluoration de l’eau potable est une mesure efficace pour la santé publique, soutenue notamment par l’INSPQ et l’OMS.
Dans une lettre ouverte publiée dans les journaux de la Coop de l’info, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec demande aux villes et municipalités de traiter leur eau potable au fluor.
Or, au Québec, seulement 1 % des municipalités injectent du fluor dans leur eau contre 73 % en Ontario.
Quels sont les obstacles qui empêchent la mise en place de la fluoration de l’eau potable?
Écoutez Dr Jean Poirier, président de la Fédération des dentistes spécialistes du Québec, répondre à la question, mercredi, à La commission.
«Tout le monde est d'accord pour dire que la fluoration, c'est à peu près la meilleure façon de diminuer les inégalités sociales, parce que tout le monde boit de l'eau. Puis, si on boit de l'eau fluorée, bien, on a un taux de caries qui est 50 % plus bas. On se demande encore pourquoi les municipalités au Québec, il y a à peine 1 % des municipalités qui ont encore de l'eau fluorée...»