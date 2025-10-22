44 développeurs de jeux vidéos ciblés

Une mère d’un jeune enfant a déposé une action collective contre 44 développeurs de jeux mobiles, dont Nintendo, Ubisoft, Roblox, Microsoft, mardi, au Palais de Justice de Québec.
Écoutez François Pariseau, avocat spécialisé en actions collectives, qui a signé la demande d'autorisation pour exercer cette action collective, discuter de cette poursuite, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le cœur de la poursuite, ça vise à essentiellement dédommager des enfants de moins de quatorze ans, pour la collecte, qui, en apparence, est illégale, de leurs renseignements personnels. Parce que cette collecte là a été faite sans la demande du consentement parental.»