44 développeurs de jeux vidéos ciblés

Une mère d’un jeune enfant a déposé une action collective contre 44 développeurs de jeux mobiles, dont Nintendo, Ubisoft, Roblox, Microsoft, mardi, au Palais de Justice de Québec.

Écoutez François Pariseau, avocat spécialisé en actions collectives, qui a signé la demande d'autorisation pour exercer cette action collective, discuter de cette poursuite, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.