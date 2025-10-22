Au Québec, au Canada

La violence envers les enfants est en baisse au Québec.
Une analyse de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiée mercredi indique que la baisse atteint 40% dans le cas des agressions psychologiques répétées, 50% au niveau de la violence physique et 70% dans le cas de violences physiques mineures.
Écoutez la chronique de Geneviève Pettersen, mercredi, à La commission.
«Je ne savais même pas que c'était encore légal au Canada et au Québec. Ça n'a pas de sens tout ça. [...] Et on dit que la la fessée recule [...] mais les autres types de violence, la violence psychologique, la violence verbale, la punition excessive, l'isolement, est-ce que ce n'est pas un peu ça qui prend le relais?»