Au Québec, au Canada

La violence envers les enfants est en baisse au Québec.

Une analyse de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiée mercredi indique que la baisse atteint 40% dans le cas des agressions psychologiques répétées, 50% au niveau de la violence physique et 70% dans le cas de violences physiques mineures.

Écoutez la chronique de Geneviève Pettersen, mercredi, à La commission.