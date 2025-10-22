Une solution pour réduire les congestions?

Des feux de circulation parfaitement synchronisés, c’est le rêve de tous les automobilistes.

Est-ce que ça permettrait d’améliorer de manière substantielle la circulation et réduire les congestions?

Écoutez Nicolas Saunier, professeur titulaire au Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal, répondre à la question, mercredi, à La commission.