Une solution pour réduire les congestions?

Des feux de circulation parfaitement synchronisés, c’est le rêve de tous les automobilistes.
Est-ce que ça permettrait d’améliorer de manière substantielle la circulation et réduire les congestions?
Écoutez Nicolas Saunier, professeur titulaire au Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal, répondre à la question, mercredi, à La commission.
«La méthode, ça existe depuis depuis des décennies, mais de le mettre en place pour que ça fonctionne pour tout le monde, sachant aussi que les vitesses ne sont pas toujours exactement les mêmes pour tout le monde [...] C'est un peu plus compliqué.»