Société
Une solution pour réduire les congestions?

Synchroniser les feux: «Le problème, c'est que ce n’est pas simple à faire»

le 22 octobre 2025 13:39

Synchroniser les feux: «Le problème, c'est que ce n’est pas simple à faire»
Les feux adaptatifs avec caméras existent, mais sont coûteux à déployer à grande échelle. / Shotmedia/ Adobe Stock

Des feux de circulation parfaitement synchronisés, c’est le rêve de tous les automobilistes.

Est-ce que ça permettrait d’améliorer de manière substantielle la circulation et réduire les congestions?

Écoutez Nicolas Saunier, professeur titulaire au Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal, répondre à la question, mercredi, à La commission

«La méthode, ça existe depuis depuis des décennies, mais de le mettre en place pour que ça fonctionne pour tout le monde, sachant aussi que les vitesses ne sont pas toujours exactement les mêmes pour tout le monde [...] C'est un peu plus compliqué.» 

Nicolas Saunier

