En ouverture d'émission, les Commissaires annoncent que pour se conformer au règlement sur les piscines résidentielles, la date limite est désormais fixée au 30 septembre 2027.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent aussi l’augmentation de 9,6 % du coût du logement au Québec entre septembre 2024 et septembre 2025, ainsi que l’impact limité du Tribunal administratif du logement.

Écoutez l'ouverture de l'émission La commission de mercredi.

Le duo aborde aussi la synchronisation des feux de circulation, avec l’avis de Luc Ferrandez sur son efficacité en contexte de congestion.