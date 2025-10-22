Rien ne va plus à Revenu Canada

La vérificatrice générale du Canada a déposé un rapport accablant concernant l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Les réponses des agents de l'ARC sur l’impôt des particuliers sont exactes dans seulement 17 % des cas.
De plus, le temps d'attente dépasse les 30 minutes avant de pouvoir parler à un agent.
Autres sujets abordés
- Le point sur le verrouillage du dossier de crédit et les services d’alertes lors de fraudes… qui avertissent quand c’est trop tard;
- Le Québec est le champion canadien de l’inflation.