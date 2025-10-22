Rien ne va plus à Revenu Canada

La vérificatrice générale du Canada a déposé un rapport accablant concernant l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Les réponses des agents de l'ARC sur l’impôt des particuliers sont exactes dans seulement 17 % des cas.

De plus, le temps d'attente dépasse les 30 minutes avant de pouvoir parler à un agent.

