 Aller au contenu
Économie
Rien ne va plus à Revenu Canada

«Quand on parle de l'ARC, j'ai envie de pleurer et de hurler en même temps»

par 98.5

0:00
8:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2025 07:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
«Quand on parle de l'ARC, j'ai envie de pleurer et de hurler en même temps»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La vérificatrice générale du Canada a déposé un rapport accablant concernant l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Les réponses des agents de l'ARC sur l’impôt des particuliers sont exactes dans seulement 17 % des cas.

De plus, le temps d'attente dépasse les 30 minutes avant de pouvoir parler à un agent.

Écoutez la chronique économie de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.



Autres sujets abordés

  • Le point sur le verrouillage du dossier de crédit et les services d’alertes lors de fraudes… qui avertissent quand c’est trop tard;
  • Le Québec est le champion canadien de l’inflation.

Vous aimerez aussi

Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?
Signé Lévesque
Consommation rapide et excessive chez les jeunes : une intervention nécessaire?
0:00
8:43
Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?
Lagacé le matin
Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?
0:00
8:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Un impact extrêmement positif» pour le Club 300 Bowling cosmique de Longueuil
Rattrapage
Bien utiliser les réseaux sociaux
«Un impact extrêmement positif» pour le Club 300 Bowling cosmique de Longueuil
Déjà quelques noms dévoilés pour le Festival de jazz de Montréal
Rattrapage
Têtes d'affiche en 2026
Déjà quelques noms dévoilés pour le Festival de jazz de Montréal
102 km sur un tapis roulant: «Ça s'est vraiment juste trop bien déroulé»
Rattrapage
Sur une période de 12 heures
102 km sur un tapis roulant: «Ça s'est vraiment juste trop bien déroulé»
Vol au Louvre: «Ils sont déçus que ça n'ait pas plus de panache»
Rattrapage
Réactions en France
Vol au Louvre: «Ils sont déçus que ça n'ait pas plus de panache»
Entente sur l'acier et l'aluminium sous peu? «C'est un peu suroptimiste»
Rattrapage
Guerre commerciale avec les États-Unis
Entente sur l'acier et l'aluminium sous peu? «C'est un peu suroptimiste»
«La fessée fait partie de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires»
Rattrapage
La violence envers les enfants est en baisse
«La fessée fait partie de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires»
Référendum: «La population est libre de répondre et de réfléchir» -PSPP
Rattrapage
Dès le premier mandat
Référendum: «La population est libre de répondre et de réfléchir» -PSPP
Nouvelles offres: «Un pas vers les médecins», mais peu de concessions
Rattrapage
Déposées mercredi
Nouvelles offres: «Un pas vers les médecins», mais peu de concessions
L'IA nuit-elle à la transmission de la culture musicale?
Rattrapage
Une école de Gatineau montrée du doigt
L'IA nuit-elle à la transmission de la culture musicale?
L'Avalanche portera le chandail des Nordiques pour 7 matchs
Rattrapage
Dont le 29 novembre face aux Canadiens
L'Avalanche portera le chandail des Nordiques pour 7 matchs
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mercredi 22 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mercredi 22 octobre
Les recommandations de lecture de Catherine Brisson
Rattrapage
Romans québécois
Les recommandations de lecture de Catherine Brisson
Série d'annonces de François Legault: «Le gâteau ne prend pas»
Rattrapage
Sondage SOM-La Presse
Série d'annonces de François Legault: «Le gâteau ne prend pas»
Arrestation au métro Longueuil et un bâtiment visé par des malfaiteurs
Rattrapage
Grand Montréal
Arrestation au métro Longueuil et un bâtiment visé par des malfaiteurs