La victoire spectaculaire des Blue Jays

Mario Langlois et Philippe Cantin discutent de la spectaculaire victoire des Blue Jays de Toronto contre les Mariners de Seattle.
Les sujets discutés
- Le circuit de trois points de Georges Springer en septième manche pour les Blue Jays;
- D'autres moments magiques: le but de Lehkonen (le 24 juin 2021) pour les Canadiens, le bat flip de José Bautista, le but de Sydney Crosby aux Jeux olympiques, etc.;
- Vladimir Guerrero Jr., ému après le match, incarne l’esprit rassembleur du sport à Toronto;
- Les performances de Jakub Dobes et de Samuel Montembeault sont soulignées.