Politique fédérale
Les «12 travaux d'Ottawa»

«C'est un État qui tourne en rond, incapable de livrer des services»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2025 17:40

Avec

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le rapport de la Vérificatrice générale met en lumière l’inefficacité de l’Agence du Revenu Canada où 83 % des réponses téléphoniques sont incorrectes. 

Fait encore plus surprenant: la formation annuelle des agents est de seulement... 30 minutes. 

Que compte faire le gouvernement Carney pour remonter le pourcentage d'exactitude de ses réponses?

Écoutez la chronique Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Autres sujets abordés: 

  • Les conditions déplorables des Forces armées canadiennes; 
  • La contestation de l’élection d’avril à Terrebonne.

«C'est une parodie de service public! Mais ils n'oublient jamais d'encaisser le chèque, hein?»

Dimitri Soudas

