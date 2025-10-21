Conflit de travail à la STM

Le conflit de travail à la Société de transport de Montréal impliquant le Syndicat des employés d'entretien, les chauffeurs d'autobus, les opérateurs de métro et le personnel administratif se poursuit, avec des menaces de grève du 31 octobre au 28 novembre.
Comment la situation risque-t-elle d'évoluer au cours des prochaines semaines?
Écoutez Jean Boulet, ministre du Travail, répondre à la question, mardi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.
«J'ai nommé une équipe de quatre médiateurs qui travaillent intensément avec les deux parties. Et moi, je pense que ça n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Il reste encore dix jours: j'invite les parties à s'assurer de régler le plus rapidement possible. Je leur ai donné tous les outils dont ils avaient besoin.»