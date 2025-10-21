Conflit de travail à la STM

Le conflit de travail à la Société de transport de Montréal impliquant le Syndicat des employés d'entretien, les chauffeurs d'autobus, les opérateurs de métro et le personnel administratif se poursuit, avec des menaces de grève du 31 octobre au 28 novembre.

Comment la situation risque-t-elle d'évoluer au cours des prochaines semaines?

Écoutez Jean Boulet, ministre du Travail, répondre à la question, mardi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.