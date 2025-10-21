 Aller au contenu
Société
Acier, aluminium et énergie

Une entente est-elle à portée de main entre le Canada et les États-Unis?

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2025 15:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Selon le Globe and Mail de Toronto, deux sources confidentielles affirment qu’une entente est à portée de main entre le Canada et les États-Unis sur l’acier, l’aluminium et l’énergie.

Écoutez le correspondant de La Presse à Ottawa, Antoine Trépanier, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

On explique que les discussions, qui se sont accentuées après la visite de Mark Carney à la Maison-Blanche, portent sur des tarifs de 50% sur l’acier et l’aluminium, et du 10% sur l’énergie hors de l'accord de libre-échange en place, mais elles excluent pour l’instant l’automobile et le bois d’œuvre.

