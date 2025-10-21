Carla Bruni a publié le tout en ligne

 Aller au contenu
Politique internationale
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy

La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy

L'ancienne première dame Carla Bruni a rendu l'incarcération de l'ex-président français Nicolas Sarkozy publique en publiant des photos d'elle et de son époux sur les réseaux sociaux.

Il a été vu quittant son immeuble au bras de sa femme sous le feu nourri des photographes et des hourras de la foule, tel Napoléon se rendant sur l'île Sainte-Hélène.

Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, mardi midi, à l'émission La commission.

Nicolas Sarkozy aura droit à une cellule de neuf mètres carrés à mobilier rudimentaires. Il aura ainsi droit à une fenêtre, une toilette, une douche, une plaque de cuisson et un frigo.

