Carla Bruni a publié le tout en ligne

L'ancienne première dame Carla Bruni a rendu l'incarcération de l'ex-président français Nicolas Sarkozy publique en publiant des photos d'elle et de son époux sur les réseaux sociaux.

Il a été vu quittant son immeuble au bras de sa femme sous le feu nourri des photographes et des hourras de la foule, tel Napoléon se rendant sur l'île Sainte-Hélène.

Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, mardi midi, à l'émission La commission.

Nicolas Sarkozy aura droit à une cellule de neuf mètres carrés à mobilier rudimentaires. Il aura ainsi droit à une fenêtre, une toilette, une douche, une plaque de cuisson et un frigo.