Aga Khan et SNC-Lavalin

Les propos tenus par Pierre Poilievre sur la GRC et l'ère Trudeau ont provoqué un malaise marqué au sein de son propre caucus.

Face à la controverse, le chef conservateur a tenté de recadrer ses propos en déclarant qu'il visait en fait l'ancienne commissaire de la GRC, Brenda Lucki, et non la GRC dans son ensemble.

Écoutez Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post, faire le point sur les propos controversés de Pierre Poilievre sur Justin Trudeau, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi.