Dobes préféré à Montembeault

L'entraîneur Martin St-Louis a désigné Jakub Dobes contre les Sabres, plutôt de celui qui est perçu comme son gardien numéro 1.

Écoutez l'entraîneur des gardiens Stéphane Waite commenter cette décision en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Selon Waite, c'est effectivement Dobes qu'il voyait devant le filet contre les Sabres de Buffalo.

«J'avais projeté dans mon calendrier Dobes ce soir, peu importe ce que Montembeault aurait fait samedi. La raison est simple, c'est que tu veux amorcer le voyage sur la route dans l'ouest avec ton gardien de but numéro un si possible. Et on va jouer mercredi soir. Donc on part (mardi) et c'est avec le décalage (horaire). C'est seulement une journée entre les deux matchs, c'est pas beaucoup. Donc, si tu fais jouer Sam ce soir et Sam mercredi, pour moi, c'était beaucoup, donc, c'était la raison.»

