Voyages des sénateurs

Les sénateurs aiment voyager avec les membres de leur famille, ce qui coûte cher aux contribuables canadiens.
Selon une enquête du Journal de Montréal, les sénateurs ont facturé 2,6 millions de dollars en neuf ans pour être accompagnés par leur conjoint lors de diverses activités ou voyages.
Les règles internes du Sénat autorisent ces dépenses, mais la sénatrice Raymonde St-Germain a indiqué que le programme fera l'objet d'une analyse.
Écoutez la réaction de Clément Gignac, sénateur et économiste, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Chaque dollar compte, peu importe le montant. Je trouve qu'assumer les frais des conjoints et des conjointes à travers le Canada, ça n'a pas de sens. [...] Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour les voyages de nos conjoints. Je pense que ça devient déraisonnable et moi, ce qui me dérange, c'est que ça discrédite notre travail au Sénat.»