Voyages des sénateurs

Les sénateurs aiment voyager avec les membres de leur famille, ce qui coûte cher aux contribuables canadiens.

Selon une enquête du Journal de Montréal, les sénateurs ont facturé 2,6 millions de dollars en neuf ans pour être accompagnés par leur conjoint lors de diverses activités ou voyages.

Les règles internes du Sénat autorisent ces dépenses, mais la sénatrice Raymonde St-Germain a indiqué que le programme fera l'objet d'une analyse.

Écoutez la réaction de Clément Gignac, sénateur et économiste, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.