 Aller au contenu
Politique
Voyages des sénateurs

«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»

par 98.5

0:00
4:41

Entendu dans

La commission

le 20 octobre 2025 13:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Le sénateur Clément Gignac / La Presse Canadienne

Les sénateurs aiment voyager avec les membres de leur famille, ce qui coûte cher aux contribuables canadiens.

Selon une enquête du Journal de Montréal, les sénateurs ont facturé 2,6 millions de dollars en neuf ans pour être accompagnés par leur conjoint lors de diverses activités ou voyages.

Les règles internes du Sénat autorisent ces dépenses, mais la sénatrice Raymonde St-Germain a indiqué que le programme fera l'objet d'une analyse.

Écoutez la réaction de Clément Gignac, sénateur et économiste, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Chaque dollar compte, peu importe le montant. Je trouve qu'assumer les frais des conjoints et des conjointes à travers le Canada, ça n'a pas de sens. [...] Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour les voyages de nos conjoints. Je pense que ça devient déraisonnable et moi, ce qui me dérange, c'est que ça discrédite notre travail au Sénat.»

Clément Gignac

Vous aimerez aussi

Seriez-vous d'accord pour avoir le même taux d'imposition qu'en Alberta?
La commission
Seriez-vous d'accord pour avoir le même taux d'imposition qu'en Alberta?
0:00
18:22
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
Signé Lévesque
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
0:00
6:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est la casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est la casse du siècle»
3e référendum: «Le positif, c'est qu'il existe un dialogue»
Rattrapage
Les Québécois n'en veulent pas, selon un sondage
3e référendum: «Le positif, c'est qu'il existe un dialogue»
Gardien partant: «Si Montembeault avait eu une bonne sortie, il aurait joué»
Rattrapage
Dobes devant les buts pour le duel CH-Sabres
Gardien partant: «Si Montembeault avait eu une bonne sortie, il aurait joué»
Collaboration Laval-Longueuil: «C'est la chose intelligente à faire»
Rattrapage
Hausse des coûts de construction
Collaboration Laval-Longueuil: «C'est la chose intelligente à faire»
Souveraineté: «Les Québécois n'en veulent pas de référendum»
Rattrapage
D'un sondage à l'autre
Souveraineté: «Les Québécois n'en veulent pas de référendum»
Contrôleurs routiers armés: «Ça fait plus de 40 ans qu'on attend ça»
Rattrapage
Le gouvernement doit en faire l'annonce sous peu
Contrôleurs routiers armés: «Ça fait plus de 40 ans qu'on attend ça»
Après un été sans pluie, aura-t-on un hiver sans neige?
Rattrapage
Météo
Après un été sans pluie, aura-t-on un hiver sans neige?
«Ça faisait beaucoup d'ombre à la famille royale» -Marie Billon
Rattrapage
Le prince Andrew perd ses titres de noblesse
«Ça faisait beaucoup d'ombre à la famille royale» -Marie Billon
Les garderies non subventionnées «en pleine chute libre»
Rattrapage
Nouveau portail d'inscription
Les garderies non subventionnées «en pleine chute libre»
«Il n'y a pas d'avancement depuis l'arrivée de Mark Carney» -Julie White
Rattrapage
Négos tarifaires avec Donald Trump
«Il n'y a pas d'avancement depuis l'arrivée de Mark Carney» -Julie White