Propos choc d'un médecin avant de mourir

Imaginez si Jack L'Éventreur, le tueur en série le plus célèbre de l'histoire, avait étudié à l'université McGill... L'idée semble farfelue, mais elle ne l'est pas tant que ça.

En 1892, un médecin diplômé de l'établissement montréalais a déclaré, tout juste avant d'être pendu, «I am Jack».

Thomas Neill Cream était toutefois en prison lorsque Jack L'Éventreur a commis certains de ses crimes.

