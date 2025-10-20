 Aller au contenu
Société
Propos choc d'un médecin avant de mourir

Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?

par 98.5

0:00
14:37

Entendu dans

Radio textos

le 20 octobre 2025 12:09

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christian Page
Christian Page
Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?
Christian Page / Cogeco Média

Imaginez si Jack L'Éventreur, le tueur en série le plus célèbre de l'histoire, avait étudié à l'université McGill... L'idée semble farfelue, mais elle ne l'est pas tant que ça.

En 1892, un médecin diplômé de l'établissement montréalais a déclaré, tout juste avant d'être pendu, «I am Jack».

Thomas Neill Cream était toutefois en prison lorsque Jack L'Éventreur a commis certains de ses crimes.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, faire le point sur cette histoire au micro de Marie-Eve Tremblay, lundi. 

Vous aimerez aussi

Diplomation des futurs médecins: «On n'a plus de marge de manoeuvre»
Le Québec maintenant
Diplomation des futurs médecins: «On n'a plus de marge de manoeuvre»
0:00
6:24
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
Radio textos
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
0:00
8:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
Rattrapage
La tendance a changé ces dernières années
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
Comment peut-on définir une voiture de luxe en 2025?
Rattrapage
Le prix moyen au Canada atteint plus de 65 000$
Comment peut-on définir une voiture de luxe en 2025?
Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?
Rattrapage
Peu d'intérêt au sein de la population
Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?
Le rôle de père au foyer
Rattrapage
Le Boys club
Le rôle de père au foyer
Peut-on remplacer la parentalité par un animal de compagnie?
Rattrapage
Couples sans enfant
Peut-on remplacer la parentalité par un animal de compagnie?
Bras de fer entre Québec et les médecins: avez-vous choisi votre camp?
Rattrapage
Rémunération liée à la productivité
Bras de fer entre Québec et les médecins: avez-vous choisi votre camp?
« Je suis mieux que je ne l’ai jamais été dans ma vie. » - Sylvie Fréchette
Rattrapage
Vidéo
Le parcours inspirant de Sylvie Fréchette
« Je suis mieux que je ne l’ai jamais été dans ma vie. » - Sylvie Fréchette
Regarder40:24Marie-Eve Tremblay
Cartes de fidélité: des données précieuses et des risques dont il faut se méfier
Rattrapage
Consommation
Cartes de fidélité: des données précieuses et des risques dont il faut se méfier
Immigration Canada gardera un œil sur ses employés
Rattrapage
Surveillance
Immigration Canada gardera un œil sur ses employés
Une garderie sert de la viande halal à tous pour accommoder 15 enfants
Rattrapage
Accommodement raisonnable
Une garderie sert de la viande halal à tous pour accommoder 15 enfants
«J'ai l'impression de sortir un peu de ma grotte» -Elyse Aussant
Rattrapage
Elle incarnait Émilie Laurin dans Watatatow
«J'ai l'impression de sortir un peu de ma grotte» -Elyse Aussant
Qu’est-ce que ça prendrait pour qu’on arrête d’utiliser le cellulaire au volant?
Rattrapage
Opération policière en Estrie
Qu’est-ce que ça prendrait pour qu’on arrête d’utiliser le cellulaire au volant?
Avez-vous déjà quitté votre emploi de façon fracassante?
Rattrapage
Un phénomène amplifié par les réseaux sociaux
Avez-vous déjà quitté votre emploi de façon fracassante?
Un prof de l'UQAM utilise un robot pour répondre aux courriels des étudiants
Rattrapage
En dehors des heures de travail
Un prof de l'UQAM utilise un robot pour répondre aux courriels des étudiants