Chronique politique

À l'occasion de sa chronique, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé, Louis Lacroix aborde la demande de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) au premier ministre François Legault et la fin du processus de médiation entre les médecins et le gouvernement.

Le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé qui ferait preuve d'entêtement et qui aurait une volonté de punir les médecins, selon lui.

François Legault a répondu à la missive en invitant les médecins spécialistes à reprendre les négociations dès maintenant, afin de convenir d'une entente, dans le cadre des paramètres déjà exprimés.

Louis Lacroix estime toutefois que la ministre France-Élaine Duranceau a l'intention de mettre officiellement un terme au processus de médiation après l'échec de celui-ci.

