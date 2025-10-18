Environnement

 Aller au contenu
Niveau du fleuve Saint-Laurent: les changements climatiques montrés du doigt

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2025 07:32

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
La faible quantité d'eau dans le fleuve Saint-Laurent est devenue critique. / CP/Christinne Muschi

La faible quantité d'eau dans le fleuve Saint-Laurent est devenue critique, laissant des bateaux de plaisance échoués. Pour y remédier, les vannes d'un barrage de l'Ontario ont été ouvertes pour augmenter temporairement le niveau.

Cette manœuvre temporaire est l'équivalent d'une «piscine olympique à toutes les deux secondes».

La directrice générale d'Eau Secours, Rebecca Petrin, explique que cette pénurie est le résultat de multiples facteurs, combinant les effets des changements climatiques et des choix d'aménagement du territoire.

Écoutez Rebecca Petrin, directrice générale d’Eau Secours, aborder l'ouverture d'un barrage, en Ontario, afin de faire remonter le niveau du fleuve Saint-Laurent, samedi matin, au micro de Denis Lévesque.

