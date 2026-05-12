Le regroupement Mission Talents Québec s'inquiète

L’intelligence artificielle, la pénurie de main-d’œuvre, le vieillissement de la population et le décrochage scolaire menacent la prospérité du Québec, d'après plusieurs personnalités dont Guy Cormier, à la tête de Desjardins jusqu'à récemment.

Après avoir rencontré des dizaines de chercheurs dans le monde, le collectif Mission Talents Québec et lui souhaitent qu'une discussion s'installe pour que les Québécois aient de la prévisibilité quant aux changements technologiques et autres enjeux à venir.

Écoutez l'ancien président du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, expliquer ces enjeux, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.