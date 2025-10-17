Retour sur la semaine des Canadiens

Les Canadiens connaissent un début de saison semblable à la fin de la saison dernière, dit Mario Langlois en ouverture des Amateurs de sports.

Qu'est-ce que cela signifie pour la suite?

Avec Antoine Roussel, il revient sur la victoire impressionante du CH, 3-2, devant Nashville.

Cole Caufield connait tout un début de saison: peut-on rêver à 50 buts pour lui cette année?

Écoutez Antoine Roussel, ancien joueur de la LNH et expert hockey à Cogeco Média, discuter du Tricolore, vendredi, avec Mario Langlois.

Autre sujet abordé: