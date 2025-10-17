 Aller au contenu
Retour sur la semaine des Canadiens

«C'est un début de saison transcendant pour Cole Caufield» -Antoine Roussel

«C'est un début de saison transcendant pour Cole Caufield» -Antoine Roussel
Les Canadiens connaissent un début de saison semblable à la fin de la saison dernière, dit Mario Langlois en ouverture des Amateurs de sports

Qu'est-ce que cela signifie pour la suite?

Avec Antoine Roussel, il revient sur la victoire impressionante du CH, 3-2, devant Nashville. 

Cole Caufield connait tout un début de saison: peut-on rêver à 50 buts pour lui cette année?

Écoutez Antoine Roussel, ancien joueur de la LNH et expert hockey à Cogeco Média, discuter du Tricolore, vendredi, avec Mario Langlois. 

Autre sujet abordé: 

  • La progression de la puissance offensive;
  • La gestion de Martin St-Louis et la solidité défensive, classant le top quatre du Canadien parmi l’élite de la LNH;
  • Le début de saison d'Ivan Demidov;
  • La nécessité de conserver Matheson et de bien développer les jeunes joueurs.

«Quelque chose me frappe quand je regarde le Canadien en ce moment: je trouve qu'on ne tire pas assez. Puis on a tellement de talent que des fois on cherche le jeu parfait, puis c'est problématique.»

Antoine Roussel

