 Aller au contenu
Société
Des milliers de passeports volés à l'étranger

«Le passeport canadien est encore recherché» -Fadwa Lapierre

par 98.5

0:00
6:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 octobre 2025 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
«Le passeport canadien est encore recherché» -Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Affaires mondiales Canada a publié son plus récent rapport sur l'intervention des consulats et ambassades pour aider les citoyens canadiens à l'étranger.

Ce document fascinant met en relief le travail consulaire canadien dans 170 pays, que ce soit des décès, des arrestations et détentions, en passant par l'assistance en cas d'accident ou encore les crimes violents.

On y apprend notamment que 38 millions de Canadiens ont voyagé, que 11 000 passeports ont délivrés - 60% d'entre eux ont été volés - et que 1380 citoyens canadiens ont été arrêtés.

Écoutez la journaliste et autrice du livre Expat - Choisir de vivre à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire, Fadwa Lapierre, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est extrêmement frustrant de voir que Trump ne fait aucun effort»
Le Québec maintenant
«C'est extrêmement frustrant de voir que Trump ne fait aucun effort»
0:00
6:17
Le rôle de père au foyer
Radio textos
Le rôle de père au foyer
0:00
40:34

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le CH va bien: «Présentement, est-ce qu'on peut avoir du fun?»
Bonsoir les sportifs
Le CH va bien: «Présentement, est-ce qu'on peut avoir du fun?»
L'élection municipale manque de «gros buzz»
Ma vie en Hugorama
L'élection municipale manque de «gros buzz»
Humour: «Quand on trouve notre point de vue, l'effet de surprise est très fort»
Livre: «Comment faire rire tout le monde»
Humour: «Quand on trouve notre point de vue, l'effet de surprise est très fort»
Constitution du Québec: Simon Jolin-Barrette tend la main aux oppositions
Le Québec maintenant
Constitution du Québec: Simon Jolin-Barrette tend la main aux oppositions
Stéphane Lachance et Sam Hamad ont-ils «commis des manœuvres frauduleuses»?
Ça joue dur dans la campagne électorale à Québec
Stéphane Lachance et Sam Hamad ont-ils «commis des manœuvres frauduleuses»?
«Frankenstein» de Guillermo del Toro: «J'ai trouvé que c'était magnifique»
Un film très attendu
«Frankenstein» de Guillermo del Toro: «J'ai trouvé que c'était magnifique»
«La CAQ aurait avantage à consulter le peuple: c'est la loi des lois» -Biz
Projet de constitution du Québec
«La CAQ aurait avantage à consulter le peuple: c'est la loi des lois» -Biz
Les vannes du lac Ontario sont ouvertes: «C'est une situation d'urgence»
Niveau d'eau bas du fleuve
Les vannes du lac Ontario sont ouvertes: «C'est une situation d'urgence»
Nuit des sans-abri: «Mon regard par rapport à l'itinérance a changé» -Samian
36e édition
Nuit des sans-abri: «Mon regard par rapport à l'itinérance a changé» -Samian
Caufield: son 10e but gagnant en prolongation le place parmi les grands du CH
Début de saison des Canadiens
Caufield: son 10e but gagnant en prolongation le place parmi les grands du CH
«C'est extrêmement frustrant de voir que Trump ne fait aucun effort»
Visite de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche
«C'est extrêmement frustrant de voir que Trump ne fait aucun effort»
Décès d'Ace Frehley: «Tout son univers de l'espace, ça m'a touché très jeune»
Membre fondateur de Kiss
Décès d'Ace Frehley: «Tout son univers de l'espace, ça m'a touché très jeune»
«C'est l'équipe qui a le plus de pouvoir sur le résultat final d'une game»
Début de saison du CH
«C'est l'équipe qui a le plus de pouvoir sur le résultat final d'une game»
Déjà une controverse avec les gardiens?
Canadiens de Montréal
Déjà une controverse avec les gardiens?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00