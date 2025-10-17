Des milliers de passeports volés à l'étranger

Affaires mondiales Canada a publié son plus récent rapport sur l'intervention des consulats et ambassades pour aider les citoyens canadiens à l'étranger.

Ce document fascinant met en relief le travail consulaire canadien dans 170 pays, que ce soit des décès, des arrestations et détentions, en passant par l'assistance en cas d'accident ou encore les crimes violents.

On y apprend notamment que 38 millions de Canadiens ont voyagé, que 11 000 passeports ont délivrés - 60% d'entre eux ont été volés - et que 1380 citoyens canadiens ont été arrêtés.

Écoutez la journaliste et autrice du livre Expat - Choisir de vivre à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire, Fadwa Lapierre, en discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.