L'ancienne plateforme La Place 0-5 ans est remplacée par un nouveau portail d'inscription au service de garde qui permettra l'inscription dès la naissance et utilisera la date d'entrée souhaitée pour l'attribution des places.

Mais est-ce vraiment la solution? Le propriétaire de la garderie privée Le Petit Sport, Steve Pourciel, soulève plusieurs lacunes.

«C'est mettre beaucoup d'argent dans une nouvelle plateforme qui au final ne sera pas fonctionnelle. Quand le réseau va être uniforme au niveau de la tarification, je vais être le premier à être bien content de pouvoir l'utiliser adéquatement», dit-il.

Écoutez Steve Pourciel, propriétaire et directeur de la Garderie Le Petit Sport, parler du nouveau portail d'inscription en garderie, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.