Politique provinciale
Nouveau portail d'inscription

Les garderies non subventionnées «en pleine chute libre»

par 98.5

0:00
13:04

Entendu dans

La commission

le 17 octobre 2025 14:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les garderies non subventionnées «en pleine chute libre»
L'ancienne plateforme La Place 0-5 ans est remplacée par un nouveau portail d'inscription. / Adobe Stock

L'ancienne plateforme La Place 0-5 ans est remplacée par un nouveau portail d'inscription au service de garde qui permettra l'inscription dès la naissance et utilisera la date d'entrée souhaitée pour l'attribution des places. 

Mais est-ce vraiment la solution? Le propriétaire de la garderie privée Le Petit Sport, Steve Pourciel, soulève plusieurs lacunes.

«C'est mettre beaucoup d'argent dans une nouvelle plateforme qui au final ne sera pas fonctionnelle. Quand le réseau va être uniforme au niveau de la tarification, je vais être le premier à être bien content de pouvoir l'utiliser adéquatement», dit-il.

Écoutez Steve Pourciel, propriétaire et directeur de la Garderie Le Petit Sport, parler du nouveau portail d'inscription en garderie, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi. 

«À un moment donné, quand t'es capitaine d'un bateau, il faut que tu t'occupes de tout le bateau. Dans les dernières années, ils ont délaissé 20% du bateau. Les garderies non subventionnées représentent présentement 20% des enfants dans le milieu de la petite enfance. Alors pourquoi ils ont délaissé ce 20%?»

Steve Pourciel

