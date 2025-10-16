John Bolton accusé à son tour

Le président américain Donald Trump poursuit son opération vengeance envers ses anciens adversaires politiques.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle et plusieurs autres en provenance des États-Unis.
Les sujets discutés
- John Bolton, pourtant un ancien allié de Trump, est accusé à son tour;
- Rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine: l'Ukraine doit-elle être inquiêtée?
- Le président américain veut régler le sort du Hamas;
- Donald Trump a confirmé l’implication de la CIA au Venezuela.