Politique internationale
John Bolton accusé à son tour

Donald Trump poursuit son opération vengeance

par 98.5

0:00
7:36

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 octobre 2025 18:07

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Donald Trump poursuit son opération vengeance
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump poursuit son opération vengeance envers ses anciens adversaires politiques.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle et plusieurs autres en provenance des États-Unis.

Les sujets discutés

  • John Bolton, pourtant un ancien allié de Trump, est accusé à son tour;
  • Rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine: l'Ukraine doit-elle être inquiêtée?
  • Le président américain veut régler le sort du Hamas;
  • Donald Trump a confirmé l’implication de la CIA au Venezuela.

