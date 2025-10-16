 Aller au contenu
Politique fédérale
Mark Carney, un chef libéral ou conservateur?

«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
8:30

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 octobre 2025 17:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Est-ce que Mark Carney est un chef libéral ou un chef conservateur?

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas tenter de répondre à cette question à la suite d'une autre décision du premier ministre du Canada.

«Il est en train de faire un virage à droite. Écoute, on va finir par voter pour lui....»

«C'est ce qui est très intéressant. C'est le même Mark Carney qui, il y a quelques mois à peine, se présentait comme le grand défenseur d'un Canada progressiste inclusif. Et là, on découvre maintenant qu'il a une âme de dur à cuire. Trois annonces en quelques jours. Toutes sentent le virage sécuritaire, fiscal et identitaire.»

Les sujets discutés

  • Le durcissement des règles de mise en liberté sous caution;
  • Carney n'exclut pas l'allègement du fardeau fiscal des entreprises;
  • Question identitaire: Carney prépare le terrain pour réduire les seuils d'immigration.

