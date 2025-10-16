Projet de loi 106

Les facultés de médecine sont pratiquement paralysées en raison des moyens de pression des médecins de famille et des médecins spécialistes.

Les étudiants dénoncent l’impasse entre Québec et les fédérations médicales.

Ils craignent notamment une crise de relève médicale sans précédent.

Selon Maxence Pelletier-Lebrun, président de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), environ 2 000 étudiants sont privés de stage et 1 000 finissants risquent de ne pas obtenir leur diplôme à temps.

Écoutez Maxence Pelletier-Lebrun au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission La commission.