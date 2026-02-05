D'importants amendements à la loi 2

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a présenté le projet de loi 19, qui consiste essentiellement à annuler la plupart des éléments contraignants de la loi 2, adoptée par son prédécesseur, Christian Dubé.

Le projet de loi 19 abroge le contenu de la loi 2, qui permettait au gouvernement d’imposer une nouvelle façon de rémunérer les médecins. La nouvelle mouture mise plutôt sur la capitation, c'est-à-dire une rémunération supplémentaire pour l'atteinte de quotas de nouveaux patients.

Contrairement à la loi 2, ce projet de loi ne prévoit aucune pénalité si les objectifs ne sont pas atteints.

