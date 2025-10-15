Depuis le début de la saison

À son tour, l'analyste des matchs des Canadiens de Montréal pour Cogeco Media, Dany Dubé, se penche sur la victoire du Tricolore contre le Kraken en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Donnez la rondelle à Demidov, lui qui doit trouver le moyen de rentrer à l'intérieur;
- L'échec avant n'a pas été efficace contre le Kraken;
- La gestion du match n'a pas été optimale;
- À cinq contre cinq, les Canadiens sont bien meilleurs;
- Les Predators se cherchent une identité;
- La passe de Laine à Demidov était brillante, mais son temps d'utilisation est moindre que d'autres attaquants de pointe.