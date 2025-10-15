On s’intéresse aujourd’hui à la place grandissante des discours masculinistes dans l'espace public et leur influence sur les jeunes athlètes.

Sport'Aide présente le programme «Demain un homme», une initiative en collaboration avec Football Québec, visant à éduquer les jeunes garçons sur les comportements positifs en contexte sportif et à les sensibiliser à l'influence des normes sociales.

Écoutez Sylvain Croteau, directeur général et Instigateur de Sport’Aide, en compagnie de Philippe Cantin.

Lancé en 2024, le programme vise à sensibiliser les garçons du secondaire dans une vingtaine d’écoles et une cinquante équipes sportives au Québec.

Ce programme propose trois ateliers en trois mois abordant la prévention de la violence, la masculinité, la dynamique de groupe, le respect, l’inclusion et la diversité sexuelle, en favorisant la réflexion et la discussion.

Des outils, podcasts et capsules, notamment avec Marc-Antoine Dequoy des Alouettes de Montréal, sont disponibles gratuitement sur le portail.