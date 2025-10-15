 Aller au contenu
Société
L'enseignement des étudiants en péril

Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec

par 98.5

0:00
3:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2025 18:12

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le processus de médiation entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement Legault est un constat d'échec. On a mis fin au processus, mercredi.

Résultat: les médecins de famille entameront jeudi un boycottage de l'enseignement. Et les premières victimes de tout ça, ce seront les étudiants en médecine qui voient leur progression scolaire mise en péril.

Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

Cette dernière exprime son inquiétude après l’échec de la médiation entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement Legault.

Dès jeudi, près de 5000 étudiants en médecine, dont 1000 finissants, verront leurs stages et enseignements suspendus, mettant en péril leur graduation prévue pour juillet 2026, avec une date butoir fixée au 20 octobre par les doyens de médecine.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Le Québec maintenant
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
0:00
6:39
Un coup de pouce majeur pour la lutte contre la criminalité
La commission
Un coup de pouce majeur pour la lutte contre la criminalité
0:00
5:20

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
3000 emplois canadiens menacés
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
Redécoupage électoral
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Pendant que Carney est en mode «Kodak» avec Trump
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Système de santé
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Plus d'un an d'attente pour une chirurgie
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
LNH
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
Comment simplifier la tâche des enseignants?
Les plans d'intervention à l'école
Comment simplifier la tâche des enseignants?
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
De passage au Centre Bell le 24 octobre
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
Projets informatiques
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
Québec supprime des postes de fonctionnaires
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Le boycottage des produits américains se poursuit
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Télévision
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Élections provinciales
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
Progression et éclosion
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00