L'enseignement des étudiants en péril

Le processus de médiation entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement Legault est un constat d'échec. On a mis fin au processus, mercredi.

Résultat: les médecins de famille entameront jeudi un boycottage de l'enseignement. Et les premières victimes de tout ça, ce seront les étudiants en médecine qui voient leur progression scolaire mise en péril.

Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

Cette dernière exprime son inquiétude après l’échec de la médiation entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement Legault.

Dès jeudi, près de 5000 étudiants en médecine, dont 1000 finissants, verront leurs stages et enseignements suspendus, mettant en péril leur graduation prévue pour juillet 2026, avec une date butoir fixée au 20 octobre par les doyens de médecine.