3000 emplois canadiens menacés

Le géant de l’automobile Stellantis a annoncé, mardi, une expansion de ses activités de fabrication aux États-Unis, d’une valeur de 13 milliards de dollars.
Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert commenter cette nouvelle et les réactions en compagnie de Philippe Cantin.
- L'Ontario écope. La production de la nouvelle version de son Jeep Compass sera transférée de Brampton vers l’Illinois;
- La ministre Mélanie Joly a menacé Stellantis de poursuites, rien de moins;
- La stratégie de Trump qui veut attirer chez lui les constructeurs automobiles fonctionne.