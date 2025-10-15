Le boycottage des produits américains se poursuit

85% des Québécois évitent toujours les produits américains, mais avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, le magasinage en ligne sur les sites des géants chinois Shein et Temu est tout de même en augmentation.

C’est du moins ce qui ressort du plus récent «Baromètre» du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), publié mercredi.

Écoutez Pascal Thériault, Économiste à l’Université McGill, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Il souligne la difficulté de distinguer les produits locaux, l’impact des prix bas sur les choix de consommation et les enjeux d’éthique liés aux importations chinoises.