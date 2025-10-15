Un grand dossier dans le quotidien La Presse

 Aller au contenu
Politique provinciale
Le Québec est le champion international des plans d’intervention dans les écoles

Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2025 13:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Le Québec est le champion international des plans d’intervention dans les écoles, selon un grand dossier publié dans le quotidien La Presse, mercredi.

On y apprend que les plans d’interventions sont devenus une norme dans nos écoles. Il n’est ainsi pas rare qu’une enseignante avec 24 élèves se retrouve avec 16 élèves qui ont un plan d’intervention.

Le nombre d’élèves en difficulté est passé de 207 000 en 2015-2016 à 281 000 en 2024-2025.

Écoutez la professeure à l’unité départementale des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski, Mélanie Tremblay, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle souligne la lourdeur administrative, la multiplication des besoins spécifiques, le rôle croissant des parents, le manque de ressources et la nécessité de revoir la politique d’adaptation scolaire pour mieux soutenir enseignants et élèves.

