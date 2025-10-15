Usage limité à seulement 17%

Les conservateurs de Pierre Poilievre considèrent que le premier ministre Mark Carney ne parle pas suffisamment français.

Selon eux, le problème est tel qu’il demande au Comité parlementaire des langues officielles d’examiner l’usage du français dans les discours publics du premier ministre.

Écoutez le député du Parti conservateur du Canada dans Montmorency-Charlevoix, Gabriel Hardy, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il critique le premier ministre Carney pour son usage limité du français - à peine 17% selon lui - dans ses discours publics et souligne l’importance du bilinguisme de même que la nécessité de promouvoir le français au Canada.