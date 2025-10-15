 Aller au contenu
Politique fédérale
Usage limité à seulement 17%

Le premier ministre Mark Carney parle-t-il suffisamment en français?

par 98.5

0:00
6:18

Entendu dans

La commission

le 15 octobre 2025 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le premier ministre Mark Carney parle-t-il suffisamment en français?
Le premier / Justin Tang / La Presse Canadienne

Les conservateurs de Pierre Poilievre considèrent que le premier ministre Mark Carney ne parle pas suffisamment français.

Selon eux, le problème est tel qu’il demande au Comité parlementaire des langues officielles d’examiner l’usage du français dans les discours publics du premier ministre.

Écoutez le député du Parti conservateur du Canada dans Montmorency-Charlevoix, Gabriel Hardy, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il critique le premier ministre Carney pour son usage limité du français - à peine 17% selon lui - dans ses discours publics et souligne l’importance du bilinguisme de même que la nécessité de promouvoir le français au Canada. 

«Nous, on veut l'effort puis on veut qu'il y ait une amélioration de cette condition-là. On l'a vu en campagne électorale, ça a été soulevé, le fait que son français était très boiteux, mais ça ne s'améliore pas.»

Gabriel Hardy, député du Parti conservateur du Canada dans Montmorency-Charlevoix

