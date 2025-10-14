Budget fédéral et demandes de l'opposition

Le 4 novembre, le gouvernement fédéral déposera son budget.

En prévision, le Bloc québécois a fait connaitre ses six revendications «non négociables», incluant 11,6 milliards de dollars en transferts de santé et 814 millions liés à la taxe carbone.

Yves-François Blanchet menace de voter contre le budget si Ottawa ne cède pas, tandis que Mark Carney doit obtenir l’appui du NPD, des conservateurs ou du Bloc pour éviter des élections.

Le NPD rejette l’austérité, et le scénario d’élections dépend de l’appui de quatre députés néo-démocrates.

