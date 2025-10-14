 Aller au contenu
Négociations ardues

Une autre menace de grève à la STM

par 98.5

0:00
3:59

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 octobre 2025 17:18

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des autobus de la STM / PC/Christinne Muschi

Le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et chauffeurs de transport adapté de la STM se prépare à une grève.

Écoutez Frédéric Therrien, président du SCFP, au micro de Philippe Cantin.

Depuis le vote du 31 mai, divers moyens de pression ont été exercés, mais les négociations stagnent, notamment sur les horaires, les salaires, la conciliation travail-famille et le respect des employés.

Un arrêt de travail ne peut être déclenché à moins de 7 jours d'avis, mais ledit arrêt de travail pourrait être beaucoup plus important que celui des dernières semaines, avec les employés d'entretien.

«On a plusieurs points qui accrochent. Des horaires qu'on demande plus humains, des augmentations de salaire justes et équitables, la conciliation de travail-famille, de la reconnaissance, du respect aussi de la part de nos employeurs. Puis conserver notre sécurité d'emploi.»

Frédéric Therrien

Frédéric Therrien souligne que la grève pourrait entraîner un arrêt total du service, selon les ententes spécifiques à chaque syndicat de la STM.

