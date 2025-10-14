Négociations ardues

Le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et chauffeurs de transport adapté de la STM se prépare à une grève.

Écoutez Frédéric Therrien, président du SCFP, au micro de Philippe Cantin.

Depuis le vote du 31 mai, divers moyens de pression ont été exercés, mais les négociations stagnent, notamment sur les horaires, les salaires, la conciliation travail-famille et le respect des employés.

Un arrêt de travail ne peut être déclenché à moins de 7 jours d'avis, mais ledit arrêt de travail pourrait être beaucoup plus important que celui des dernières semaines, avec les employés d'entretien.