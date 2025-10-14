Nouveau spectacle de Patrick Groulx

L'humoriste québécois Patrick Groulx revient sur scène, après quatre ans d'absence, avec son cinquième one man show: Trop longtemps seul, qui sera présenté à Montréal le 19 mai et à Québec le 26 mai.
Écoutez l'humoriste Patrick Groulx expliquer les raisons de son retour sur scène avec son cinquième «one man show» avec Catherine
Les sujets discutés
- Un 5e spectacle qui n'était pas sur le radar;
- Les projets télé occupaient l'humoriste;
- Groulx aborde des thèmes comme la solitude, la parentalité, le vieillissement, et la pression sociale autour du Botox;
- Il s'inspire de sa vie personnelle et de l'évolution de la société;
- Groulx a testé ses textes en public et en collaborant avec François Avard.