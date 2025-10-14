Inquiétudes dans l'industrie

Les acteurs de l'industrie éolienne québécoise sont inquiets face à l'absence d'exigences de contenu local dans leur secteur d'activité.

Citant l'importation d'acier chinois pour 70% des tours du parc éolien Des Neiges, le député Pascal Bérubé critique le gouvernement pour ce manque de nationalisme économique.

Écoutez la directrice générale du Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la métallurgie du Québec, Marie-France Charbonneau, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle souligne l'importance de soutenir l'industrie locale, la souveraineté industrielle et la préservation des emplois, alors que l'industrie métallurgique québécoise s'inquiète de la concurrence étrangère et demande une action collective pour sauvegarder les emplois et les compétences locales en privilégiant les matériaux produits au Québec et en explorant de nouveaux marchés.