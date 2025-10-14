Agence de voyages

Si vous avez l’intention d’aller dans le Sud cet hiver, avez-vous commencé à magasiner votre voyage?

Avez-vous déjà eu de mauvaises surprises alors que vous aviez payé pour un cinq étoiles pour vous rendre compte que l'établissement n'en était finalement pas un?

L'émission La facture à ICI Radio-Canada Télé a mené une enquête sur la responsabilité des agents de voyage lorsque vous êtes déçus d’un tout-inclus acheté auprès d’une agence.

Écoutez le président de l’Association des Agents de Voyages du Québec, Moscou Côté, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.