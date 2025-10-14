Un cessez-le-feu bien bien fragile

Le cessez-le-feu est mis à l'épreuve à Gaza, alors que le Hamas a procédé à des exécutions publiques de «traîtres» et que des drones israéliens effectuent des frappes sur des civils qui inspectaient leurs maisons...

Quels seront les effets à prévoir du retrait partiel de l'armée israélienne à Gaza?

Quelles sont les prochaines étapes pour implanter le plan de paix de Trump, signé avec le Qatar, l’Égypte, la Turquie et d’autres dirigeants, malgré l’absence de consensus sur une force internationale de stabilisation?

Écoutez Thomas Juneau, professeur agrégé à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, expliquer le tout, mardi, à La commission.