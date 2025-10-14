 Aller au contenu
Société
Opération inusitée

On augmentera le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent les 18 et 19 octobre

par 98.5

0:00
6:51

Entendu dans

La commission

le 14 octobre 2025 13:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
On augmentera le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent les 18 et 19 octobre
On augmentera le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent les 18 et 19 octobre. / Adobe Stock

Une opération inusitée sera menée pour augmenter le niveau du fleuve à partir de deux barrages liés au lac Ontario, les 18 et 19 octobre, et ce, pour 36 heures.

Écoutez le directeur de l’Association internationale de recherche sur les Grands Lacs, Jérôme Marty, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que l'équivalent d'une piscine olympique sera déversé vers le fleuve toutes les deux secondes et que cette action vise à soutenir la navigation près de Montréal, tout en équilibrant les impacts sociaux, écologiques et transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

70% des tours du parc éolien Des Neiges sont faites d'acier chinois
Le Québec maintenant
70% des tours du parc éolien Des Neiges sont faites d'acier chinois
0:00
7:18
«Les promoteurs immobiliers sont au rendez-vous, je me sens très confortable»
Le Québec maintenant
«Les promoteurs immobiliers sont au rendez-vous, je me sens très confortable»
0:00
9:16

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les Canadiens jouent au Centre Bell, le Canada se rapproche de l'Inde
Les bonnes nouvelles de la journée
Les Canadiens jouent au Centre Bell, le Canada se rapproche de l'Inde
Bad Bunny au Super Bowl: controverse chez les MAGA
Une pétition soutenue par Donald Trump
Bad Bunny au Super Bowl: controverse chez les MAGA
Manque de ressources intermédiaires: «Les projets ne sont pas viables»
Les propriétaires sonnent l'alarme
Manque de ressources intermédiaires: «Les projets ne sont pas viables»
Avez-vous déjà eu de mauvaises surprises dans des tout-inclus?
Agence de voyages
Avez-vous déjà eu de mauvaises surprises dans des tout-inclus?
Un camionneur cause des dommages importants au tunnel LHL
À quelles infractions s'expose-t-il?
Un camionneur cause des dommages importants au tunnel LHL
Vers de nouvelles grèves à la STM?
Possiblement avant le 30 novembre
Vers de nouvelles grèves à la STM?
«La guerre n'est pas finie, les problèmes fondamentaux ne sont pas réglés»
Un cessez-le-feu bien bien fragile
«La guerre n'est pas finie, les problèmes fondamentaux ne sont pas réglés»
Les assureurs adaptent leurs produits et stratégies aux nouveaux enjeux sociaux
Démocratie et primes d'assurances
Les assureurs adaptent leurs produits et stratégies aux nouveaux enjeux sociaux
Pour un même médicament, le prix peut doubler d’une pharmacie à une autre
Honoraires en pharmacie
Pour un même médicament, le prix peut doubler d’une pharmacie à une autre
Ouverture locale du Tricolore: présentations spéciales et hommage à Ken Dryden
Le hockey des Canadiens
Ouverture locale du Tricolore: présentations spéciales et hommage à Ken Dryden
Malgré l'incertitude, rien ne semble perturber le marché immobilier.
Le prix des maisons a explosé
Malgré l'incertitude, rien ne semble perturber le marché immobilier.
Droits de douane de 45% sur le bois d’œuvre canadien: du jamais vu!
Jour sombre pour l’industrie forestière
Droits de douane de 45% sur le bois d’œuvre canadien: du jamais vu!
Notre réseau routier est-il arrivé à la limite de sa capacité?
Congestion monstre à Montréal
Notre réseau routier est-il arrivé à la limite de sa capacité?
Québec change de stratégie face aux changements climatiques
Selon le journaliste Thomas Gerbet
Québec change de stratégie face aux changements climatiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00