Une opération inusitée sera menée pour augmenter le niveau du fleuve à partir de deux barrages liés au lac Ontario, les 18 et 19 octobre, et ce, pour 36 heures.

Écoutez le directeur de l’Association internationale de recherche sur les Grands Lacs, Jérôme Marty, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que l'équivalent d'une piscine olympique sera déversé vers le fleuve toutes les deux secondes et que cette action vise à soutenir la navigation près de Montréal, tout en équilibrant les impacts sociaux, écologiques et transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis.