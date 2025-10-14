 Aller au contenu
Politique provinciale
Financement politique

Rapprochements entre la communauté d’affaires et le Parti libéral du Québec

Rapprochements entre la communauté d’affaires et le Parti libéral du Québec
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le temps presse pour les campagnes de financement des partis politiques provinciaux. Les formations ont jusqu’au 31 décembre prochain pour récolter un maximum de dons et recevoir le revenu d’appariement du Directeur général des élections du Québec.

À la mi-octobre, seul le Parti québécois avait récolté la somme de 250 000 $.

Le Parti libéral du Québec a plus de difficultés financières en raison, notamment, de la course à la chefferie, organisée en 2025. La formation dirigée par Pablo Rodriguez peut toutefois compter sur le soutien de certaines personnalités d’affaires, comme Andrew Lutfy, président du Groupe Dynamite.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix parler des soutiens récoltés par le Parti libéral du Québec, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

«Monsieur Lutfy accepte qu’on se serve de son nom pour attirer justement des gens qui vont venir donner au Parti libéral. Alors, il semble y avoir une espèce de rapprochement, je dirais ça comme ça, entre la communauté d’affaires et le Parti libéral.»

Louis Lacroix

