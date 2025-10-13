Filosa en rafale

C'était une lourde défaite 10-3 des Blue Jays face aux Mariners qui mènent 2-0 dans la série finale de l'Américaine.

Quels sont les problèmes principaux de l'équipe?

Qu'est-ce qui devra changer en vue de leurs prochaines rencontres avec les Mariners à Seattle?

Écoutez Jeremy Filosa, lundi, à Bonsoir les sportifs avec Jérémie Rainville.

Autres sujets discutés: