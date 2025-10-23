 Aller au contenu
Baseball
Envoyé spécial de Cogeco Média

Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?

par Cogeco Média

0:00
14:28

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 octobre 2025 11:52

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Jeremy Filosa est l'envoyé spécial de Cogeco Média à la Série mondiale. / Cogeco Média

L'expert baseball de Cogeco Média, Jeremy Filosa, couvrira la Série mondiale qui opposera les Blue Jays aux Dodgers dès vendredi.

Il sera sur place pour tous les matchs de la série à Toronto et à Los Angeles.

Il s'agit d'une première participation en grande finale pour une équipe canadienne depuis 1993.

Écoutez notre envoyé spécial Jeremy Filosa.

«C'est non seulement important pour Toronto, l'Ontario, pour le Canada, mais c'est important pour le Québec aussi parce que ce sera la première série mondiale incluant une équipe canadienne depuis le départ des Expos. Et malheureusement, les partisans des Expos n'ont jamais pu vivre une série mondiale [...] Tranquillement, pas vite, j'ai comme l'impression que les Blue Jays deviennent l'équipe des Québécois aussi.»

Jeremy Filosa

Vous aimerez aussi

«Les joueurs ont compris que c'est l'équipe du Canada» -Meeker Guerrier
Le Québec maintenant
«Les joueurs ont compris que c'est l'équipe du Canada» -Meeker Guerrier
0:00
3:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
Rattrapage
Baseball
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
«L'idée de pouvoir gagner ici est impossible à refuser» -Jeff Gorton
Rattrapage
Contrat à long terme
«L'idée de pouvoir gagner ici est impossible à refuser» -Jeff Gorton
Les Blue Jays déplumés: «Les lanceurs et la relève ont failli à la tâche»
Rattrapage
Filosa en rafale
Les Blue Jays déplumés: «Les lanceurs et la relève ont failli à la tâche»
«C'était pas une partie facile à coacher» -Martin St-Louis
Rattrapage
Le point de presse du coach
«C'était pas une partie facile à coacher» -Martin St-Louis
«Je n'ai pas aimé le jeu de Slafkovsky en général»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Je n'ai pas aimé le jeu de Slafkovsky en général»
Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»
Rattrapage
Sur la deuxième unité en avantage numérique
Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»
Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis
«Le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley» -Jacques Martin
Rattrapage
À quoi s'attendre des Sénateurs cette saison?
«Le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley» -Jacques Martin
Carter Hart devrait se joindre aux Golden Knights
Rattrapage
Membre d'Équipe Canada jr. 2018
Carter Hart devrait se joindre aux Golden Knights
«Ça veut dire combien pour Lane Hutson?» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Un contrat de 63 M$ pour Luke Hughes
«Ça veut dire combien pour Lane Hutson?» -Jeremy Filosa
Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher
Rattrapage
Camp des Canadiens
Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher
Le FC Supra du Québec fera son entrée en Première Ligue canadienne de soccer
Rattrapage
Soccer
Le FC Supra du Québec fera son entrée en Première Ligue canadienne de soccer
Une deuxième défaite d'affilée des Blue Jays
Rattrapage
Face aux Rays de Tampa Bay
Une deuxième défaite d'affilée des Blue Jays
«Les Roses confirment leur place en séries éliminatoires» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Victoire des Roses contre Halifax
«Les Roses confirment leur place en séries éliminatoires» -Jeremy Filosa