Envoyé spécial de Cogeco Média

L'expert baseball de Cogeco Média, Jeremy Filosa, couvrira la Série mondiale qui opposera les Blue Jays aux Dodgers dès vendredi.

Il sera sur place pour tous les matchs de la série à Toronto et à Los Angeles.

Il s'agit d'une première participation en grande finale pour une équipe canadienne depuis 1993.

Écoutez notre envoyé spécial Jeremy Filosa.