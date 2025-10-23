Envoyé spécial de Cogeco Média

L'expert baseball de Cogeco Média, Jeremy Filosa, couvrira la Série mondiale qui opposera les Blue Jays aux Dodgers dès vendredi.
Il sera sur place pour tous les matchs de la série à Toronto et à Los Angeles.
Il s'agit d'une première participation en grande finale pour une équipe canadienne depuis 1993.
Écoutez notre envoyé spécial Jeremy Filosa.
«C'est non seulement important pour Toronto, l'Ontario, pour le Canada, mais c'est important pour le Québec aussi parce que ce sera la première série mondiale incluant une équipe canadienne depuis le départ des Expos. Et malheureusement, les partisans des Expos n'ont jamais pu vivre une série mondiale [...] Tranquillement, pas vite, j'ai comme l'impression que les Blue Jays deviennent l'équipe des Québécois aussi.»