Comment éviter les accidents autos-vélos-piétons?

Une cycliste de 32 ans a été frappée par un camion d'Hydro-Québec à Montréal, jeudi dernier.

Cette dernière a souligné le problème de cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons au Québec dans une entrevue au Journal de Montréal.

À qui la priorité à un stop? Comment allumer tes feux arrières le soir? A-t-on le droit de rouler avec des écouteurs, etc.

Écoutez André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière et policier à la retraite, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

André Durocher insiste sur le principe de l’usager le plus vulnérable, l’importance de l’éducation, la responsabilité individuelle et la nécessité de respecter le Code de sécurité routière pour éviter des incidents graves.