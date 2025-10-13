 Aller au contenu
Société
Photographe émérite

50 années de photographies aériennes pour Pierre Lahoud

par 98.5

0:00
13:35

Entendu dans

La commission

le 13 octobre 2025 14:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
50 années de photographies aériennes pour Pierre Lahoud
La commission / Cogeco Média

Depuis plus de 50 ans, le photographe émérite Pierre Lahoud parcourt le Québec et il photographie notre belle province depuis le ciel.

Écoutez le photographe Pierre Lahoud commenter son plus récent ouvrage et parler de son travail, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Des photos aériennes de...

  • Ponts (Pierre-Laporte, Île d'Orléans);
  • Stades, camps de pêche (Restigouche, Gaspésie);
  • Paysages menacés par l’érosion (New Carlisle, Côte-Nord);
  • L’industrialisation (mines de Schefferville).

Son nouveau livre met en valeur 150 ans de camps de pêche au Québec.

Lahoud souligne l’embellissement urbain, la pureté de la Gaspésie, la beauté du Nunavik et l’importance de l’archivage photographique pour la mémoire collective.

