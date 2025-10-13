Entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, 9 813 inspections ont été réalisées par l'Office québécois de la langue française (OQLF).
Cela représente une augmentation de près de 47% par rapport aux années 2022 et 2023.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le tour des sujets d'actualité, lundi, à La commission.
«Conclusion, Luc: Les Québécois sont de plus en plus frustrés, sont embêtés. Ce n'est peut-être pas le bon verbe, mais on n'accepte plus de ne pas être servi en français au Québec. Et puis moi, je trouve ça très bien.»