Entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, 9 813 inspections ont été réalisées par l'Office québécois de la langue française (OQLF).

Cela représente une augmentation de près de 47% par rapport aux années 2022 et 2023.

