Championne du monde de cyclisme sur route

La Québécoise Magdeleine Vallières est devenue le 27 septembre dernier la première cycliste canadienne a remporter le Championnat mondial de cyclisme sur route, à Kigali.

Écoutez Magdeleine Vaillières parler de ce triomphe inattendu en compagnie de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

À priori, Vallières est encore sous le coup de l'émotion de cette victoire qui a surpris le monde du cyclisme féminin.