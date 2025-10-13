Championne du monde de cyclisme sur route

La Québécoise Magdeleine Vallières est devenue le 27 septembre dernier la première cycliste canadienne a remporter le Championnat mondial de cyclisme sur route, à Kigali.
Écoutez Magdeleine Vaillières parler de ce triomphe inattendu en compagnie de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.
À priori, Vallières est encore sous le coup de l'émotion de cette victoire qui a surpris le monde du cyclisme féminin.
«C'est sûr que je suis encore sur un nuage. Je pense que je vais être sur un nuage toute l'année. J'ai eu la chance de porter le maillot (de championne) pour la première fois la semaine dernière pendant deux compétitions en Italie. Puis, je pense qu'à chaque fois que je vais porter le maillot, ça va être quelque chose de spécial. Ça va être long avant de m'en remettre de cette journée-là.»