Pénurie d'eau dans certains secteurs du Québec

Du fleuve Saint-Laurent aux terres agricoles, les impacts économiques de la sécheresse historique que connaît le Québec se multiplient.

Les coûts pour l'agriculture augmentent considérablement, une pression financière qui sera inévitablement reportée sur le dos des consommateurs.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier au micro de Patrick Lagacé.