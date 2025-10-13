 Aller au contenu
Économie
Pénurie d'eau dans certains secteurs du Québec

«Il va falloir se préparer psychologiquement à payer le prix de la sécheresse»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 octobre 2025 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Il va falloir se préparer psychologiquement à payer le prix de la sécheresse»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Du fleuve Saint-Laurent aux terres agricoles, les impacts économiques de la sécheresse historique que connaît le Québec se multiplient.

Les coûts pour l'agriculture augmentent considérablement, une pression financière qui sera inévitablement reportée sur le dos des consommateurs.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier au micro de Patrick Lagacé.

« Une vache, si ça ne boit pas d'eau, ça ne produit pas de lait. Et une vache, ça prend à peu près 100 litres d'eau par jour. Donc, on ne va pas au dépanneur acheter de l'eau en bouteille pour une vache, il faut carrément acheter des citernes d'eau, ce qui coûte une fortune. (...) Il va falloir se préparer psychologiquement à payer le prix de la sécheresse. »

Marie-Eve Fournier

Autes sujets abordés:

  • Reprise partielle du service à Postes Canada;
  • Québec est la ville avec le plus bas taux de chômage au pays.
  • Ottawa annonce l'arrivée prochaine des déclarations de revenus préremplies pour des millions de citoyens.

