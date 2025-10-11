Le point de presse du coach

Le défenseur Kaiden Guhle a inscrit le but vainqueur avec 15 secondes à faire au match, menant les Canadiens à un gain de 3-2 face aux Blackhawks de Chicago.
Écoutez les échos de vestiaire et le point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis.
